В Новокуйбышевске сотрудники ППС помогли водителю вытащить ГАЗель из снежной ловушки

В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы помогли водителю вытащить ГАЗель из снежной колеи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, находящиеся на маршруте патрулирования старший сержант полиции Кирилл Подмарков, сержант полиции Джамшед Тоиров и стажер Валерий Марков заметили на одной из улиц города забуксовавший автомобиль марки ГАЗель.

Грузовой автомобиль, выезжая из двора на проезжую часть дороги, застрял задними колесами в колее. Пытаясь всеми возможными способами выбраться из снежной ловушки, водитель транспортного средства еще больше увязал.

Инспекторы, остановившись возле застрявшего автомобиля, предложили свою помощь, на что водитель, конечно, согласился. Приложив не мало сил, полицейским все же удалось сдвинуть автомобиль с мертвой точки.

Водитель поблагодарил сотрудников полиции за оказанную ему помощь и пожелал здоровья и удачи в службе.