Прокуратура начала проверку из-за упавшего в колодец ребенка

Прокуратура Волжского района Самарской области начала проверку из-за инцидента с открытым колодцем.

Напомним, маленький ребенок провалился в открытый и припорошенный снегом колодец ливневой канализации.

Инцидент произошел 29 декабря на ул. Петра Монастырского в пос. Стройкерамика. Глубина колодца составляла 0,8 м.

Прокуратура проверит организацию, эксплуатирующую канализацию. Сейчас люк огородили бетонными блоками.

Кроме того, по данному факту случившегося ведут проверку сотрудники регионального СУ СК РФ.