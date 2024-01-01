Прокуратура начала проверку из-за упавшего в колодец ребенка

Прокуратура Волжского района Самарской области начала проверку из-за инцидента с открытым колодцем.
Напомним, маленький ребенок провалился в открытый и припорошенный снегом колодец ливневой канализации.
Инцидент произошел 29 декабря на ул. Петра Монастырского в пос. Стройкерамика. Глубина колодца составляла 0,8 м.
Прокуратура проверит организацию, эксплуатирующую канализацию. Сейчас люк огородили бетонными блоками.
Кроме того, по данному факту случившегося ведут проверку сотрудники регионального СУ СК РФ.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!