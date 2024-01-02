С 1 января изменились тарифы на помыв в общественных банях Самары

С 1 января 2024 г. изменилась стоимость тарифа на помыв в общих отделениях муниципальных бань Самары.

Постановлением администрации города на 2024 г. устанавливаются следующие тарифы:

для граждан — в размере 400 руб. за один помыв (продолжительность помыва — 2 часа);

для льготных категорий граждан — в размере 200 руб. за один помыв (продолжительность помыва — 2 часа).

Напомним, право на получение талонов на льготный помыв в муниципальных банях имеют следующие категории граждан: инвалиды I и II групп; ветераны Великой Отечественной войны; многодетные семьи (с тремя и более детьми до 18 лет), дети-сироты; пенсионеры, получающие страховые пенсии по старости.

Тариф 2024 г. установлен пропорционально тарифу 2023 г. с учетом увеличения времени помыва.

Увеличение времени льготного помыва связано с многочисленными обращениями граждан.