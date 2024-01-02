Шпажистка Виолетта Бида уволена из войск национальной гвардии

Сбежавшие из России в США супруги-фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида уволены из войск национальной гвардии по негативным основаниям: в связи с неисполнением условий контракта.

Напомним, что шпажистка из Новокуйбышевска Виолетта Бида (Храпина) и ее муж, являясь действующими военнослужащими (выступали за "Динамо" и числились инструкторами спорткоманды управления Центрального округа Росгвардии), самовольно и тайно в июне уехали из страны. Все попытки связаться с ними, предпринятые, как со стороны Росгвардии, так и Федерации фехтования РФ, успехов не принесли: спортсмены до последнего не отвечали на звонки. По этой причине 29 июня их исключили из списка кандидатов в спортивные сборные команды РФ.

Вместе с тем, сразу по приезду на новую родину, супруги стали тренироваться и работать тренерами в "Academy of Fencing Masters" в г. Сан-Хосе (Калифорния), а уже в июле Сергей Бида в составе калифорнийского клуба AFM выступил на чемпионате США и даже завоевал золотую медаль в командном турнире.

Для этого олимпийскому призеру потребовалось публично осудить Россию. Согласно решению, принятому 16 апреля Советом директоров США по фехтованию, к участию в национальных соревнованиях российские и белорусские спортсмены могут быть допущены только при условии осуждения действий своих стран.

В отношении беглецов возбуждено уголовное дело по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части). Их увольнение никак не препятствует дальнейшему расследованию.