Госавтоинспекция Самарской области просит воздержаться водителей от поездок из-за метели

На территории Самарской области наблюдаются осадки в виде снега, метели, на дорогах возможны снежные накаты. В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах могут быть снежные заносы. По возможности воздержитесь от поездок на автотранспорте, обращается к водителя ГИБДД по Самарской области.
Госавтоинспекция призывает всех строго соблюдать Правила дорожного движения.
Водителям необходимо выдерживать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, не превышать скоростной режим, сконцентрироваться на дорожной обстановке, не отвлекаться при управлении на телефон.
Также важно не забывать проводить осмотр своих транспортных средств перед поездкой на дальние расстояния.
Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.
В экстренной ситуации следует воспользоваться телефонным номером 112, звонок на который можно осуществлять даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты в телефоне.
В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи всем, кто оказался в непростой ситуации, к ним также можно обратиться за помощью на дороге.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.