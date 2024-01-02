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Общество

Госавтоинспекция Самарской области просит воздержаться водителей от поездок из-за метели

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Самарской области наблюдаются осадки в виде снега, метели, на дорогах возможны снежные накаты. В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах могут быть снежные заносы. По возможности воздержитесь от поездок на автотранспорте, обращается к водителя ГИБДД по Самарской области. 

Госавтоинспекция призывает всех строго соблюдать Правила дорожного движения.

Водителям необходимо выдерживать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, не превышать скоростной режим, сконцентрироваться на дорожной обстановке, не отвлекаться при управлении на телефон.

Также важно не забывать проводить осмотр своих транспортных средств перед поездкой на дальние расстояния.

Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

В экстренной ситуации следует воспользоваться телефонным номером 112, звонок на который можно осуществлять даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты в телефоне.

В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи всем, кто оказался в непростой ситуации, к ним также можно обратиться за помощью на дороге.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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