В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары

В ночь на Рождество, с 6 на 7 января, будет усилена работа общественного транспорта Самары.

По окончании праздничных богослужений в 02:00 — 02:30 организуется подача дополнительного подвижного состава. Автобусы будут ожидать горожан около пяти храмов: возле Покровского кафедрального собора, храма во имя Петра и Павла, храма в честь Святого Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского соборов.

Напомним, что до 8 января наземный электротранспорт и метрополитен работают по расписанию выходного дня. Автобусы курсируют по такому же графику (с 06:00 до 24:00).