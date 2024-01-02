В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за снега

В среду, 3 января, ночью в большинстве районов, днем местами в Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, сообщает "Приволжское УГМС".

В связи с предстоящими неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Самарской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения и, по возможности, отказаться от дальних поездок в этот день.