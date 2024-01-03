По факту пожара в Тольятти, в котором погиб ребенок, организована проверка

Территориальным следственным отделом организована доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погибла малолетняя девочка, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Тело ребенка без признаков жизни было обнаружено после тушения пожара.

По предварительным данным, в квартире проживает многодетная семья, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин ему предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.