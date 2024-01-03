До утра в Самарской области перекрыто семь участков трасс

В Самарской области введено временное ограничение для маршрутных транспортных средств на семи участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в шести городских округах и 15 муниципальных районах, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 861 км по 1195 км (г.о. Сызрань, г. о. Жигулевск, г. о. Тольятти, г. о. Самара, м. р. Сызранский, м. р. Ставропольский, м. р. Волжский, м. р. Красноярский, м. р. Сергиевский, м. р. Исаклинский, м. р. Камышлинский).

М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Самара с 0 км по 12 км (г.о. Самара, м. р. Волжский, м. р. Красноярский).

М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург с 29 км по 132 км (м.р. Волжский, м. р. Кинельский, м. р. Нефтегорский, м. р. Алексеевский, м. р. Борский).

Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск подъезд к г. Самара с 326 по 400 км (м.р. Елховский, м. р. Красноярский).

Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград с 0 по 165 км (г.о. Новокуйбышевск, г. о. Чапаевск, м. р. Красноярский, м. р. Кинельский, м. р. Волжский, м. р. Безенчукский, м. р. Красноармейский, м. р. Пестравский).

М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Ульяновск с 294 по 328 км (м.р. Сызранский);

Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград с 17 по 47 км (м.р. Сызранский).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 8:00 3 января.