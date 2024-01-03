До утра в Самарской области перекрыто семь участков трасс

В Самарской области введено временное ограничение для маршрутных транспортных средств на семи участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в шести городских округах и 15 муниципальных районах, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 861 км по 1195 км (г.о. Сызрань, г. о. Жигулевск, г. о. Тольятти, г. о. Самара, м. р. Сызранский, м. р. Ставропольский, м. р. Волжский, м. р. Красноярский, м. р. Сергиевский, м. р. Исаклинский, м. р. Камышлинский).
М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Самара с 0 км по 12 км (г.о. Самара, м. р. Волжский, м. р. Красноярский).
М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург с 29 км по 132 км (м.р. Волжский, м. р. Кинельский, м. р. Нефтегорский, м. р. Алексеевский, м. р. Борский).
Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск подъезд к г. Самара с 326 по 400 км (м.р. Елховский, м. р. Красноярский).
Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград с 0 по 165 км (г.о. Новокуйбышевск, г. о. Чапаевск, м. р. Красноярский, м. р. Кинельский, м. р. Волжский, м. р. Безенчукский, м. р. Красноармейский, м. р. Пестравский).
М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Ульяновск с 294 по 328 км (м.р. Сызранский);
Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград с 17 по 47 км (м.р. Сызранский).
Ориентировочное время окончания ограничения движения 8:00 3 января.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.