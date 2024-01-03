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Общество

Запрет на проезд по трассам Самарской области продлен до 4 января

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской и Оренбургской областях продлено временное ограничение движения маршрутных транспортных средств на участках федеральных трасс.

Ограничение движения маршрутных транспортных средств на участках:
- км 865 - км 1195 М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск;
- км 0 - км 12 М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к г. Самара;
- км 29+115 - км132+565 М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к г. Оренбург;
- км 326+367 - км 400+031 Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск подъезд к г. Самара;
- км 0 - км 165+612 Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград;
- км 294+500 - км 328+000 М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к г. Ульяновск;
- км 17 - км 25+200 Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград;
- 23+800 - 172+800 А-300 Самара - Б.Черниговка - граница с Республикой Казахстан.

Ограничение действует до 9:00 4 января. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий. 

В случае нештатных ситуаций на федеральных трассах следует обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (929) 769-49-19.

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Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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