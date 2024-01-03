Запрет на проезд по трассам Самарской области продлен до 4 января

В Самарской и Оренбургской областях продлено временное ограничение движения маршрутных транспортных средств на участках федеральных трасс.

Ограничение движения маршрутных транспортных средств на участках:

- км 865 - км 1195 М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск;

- км 0 - км 12 М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к г. Самара;

- км 29+115 - км132+565 М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к г. Оренбург;

- км 326+367 - км 400+031 Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск подъезд к г. Самара;

- км 0 - км 165+612 Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград;

- км 294+500 - км 328+000 М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к г. Ульяновск;

- км 17 - км 25+200 Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград;

- 23+800 - 172+800 А-300 Самара - Б.Черниговка - граница с Республикой Казахстан.

Ограничение действует до 9:00 4 января. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.