Два жителя Самарской области выиграли по 1 млн руб. в лотерею

Двое счастливчиков из Самарской области стали обладателями призов по 1 млн рублей в лотерее "Русского лото". Победители пока не обратились за выигрышами.

Всего в Самарской области было приобретено 175 177 билетов "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", впоследствии оказавшихся выигрышными для своих обладателей. Суммарно жители региона выиграли 34 147 640 рублей.