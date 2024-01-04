Наталья Катина: "Основные усилия должны быть направлены на расчистку дорог"

В среду, 3 января, и.о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина провела совещание с региональными министрами, кураторами муниципальных образований, главами городских округов и муниципальных районов. Участники совещания рассмотрели вопросы обеспечения безопасности граждан в праздничные дни, работы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, усиление мер по расчистке дорог и дворовых территорий.

По информации главы Приволжского УГМС Айдара Мингазова, лед на реках области пока неустойчив, в акватории Самары наблюдается ледостав с промоинами и торосами. Метеорологическая обстановка в дни празднования Нового года была нестабильной и переменчивой, эта тенденция сохранится и на предстоящие дни.

В настоящее время температура воздуха на территории области колеблется от -6 до -20 градусов. Уровень осадков, выпавших за минувшие сутки, в виде снега — от 9 до 10 мм. Напомним, что количество осадков в миллиметрах — это не показатель высоты снежного покрова, а масса воды в виде снега, выпавшей на один квадратный метр горизонтальной поверхности.

По прогнозу главного метеоролога, в ближайшие дни сохранится очень сложная неустойчивая погода, с ветром до 12 метров в секунду, облачно с прояснениями, ожидаются осадки, туман. Температура воздуха 3-го января -5-10 градусов, по северу области до -15, на юге — от до -2 градусов. На дорогах снежные заносы. 4-го января — температура ночью минус 16 — минус 21, днем до минус 11 градусов. 5 и 6 января ночью ожидается мороз до минус 25-30 градусов, 7 и 8 января — снег, слабая метель, температура ночью — минус 15-20 градусов.

"Нас ожидает понижение температур, рождественские морозы. Аварийные службы всех ресурсоснабжающих организаций должны быть в максимальной степени готовности. Основные усилия сегодня и завтра должны быть направлены на расчистку дорог, устранение последствий прошедшего снегопада", — подчеркнула Наталья Катина.

Заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел РФ Самарской области Юрий Дмитриев сообщил, что в дни новогодних праздников было организовано усиленное патрулирование в период проведения массовых мероприятий и в местах традиционных народных гуляний. Наиболее посещаемым местом стала площадь Куйбышева областного центра: здесь в новогоднюю ночь побывали свыше 2 тыс. человек. К работе по охране правопорядка в местах массового отдыха были привлечены 539 сотрудников органов внутренних дел. В составе суточных нарядов службу несли 1200 сотрудников полиции, 257 сотрудников Росгвардии.

"В результате принятых мер групповых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не было допущено", — сообщил Юрий Дмитриев.

Учитывая низкую температуру воздуха, сотрудники полиции обеспечивали контроль нахождения на улице граждан в состоянии опьянения. Продолжались мероприятия по пресечению незаконной торговли пиротехническими изделиями и алкогольной продукцией.

Сформированы графики несения дежурств сотрудниками полиции и на период праздничных рождественских богослужений.

Врио руководителя регионального управления МЧС Алексей Степанов сообщил, что за праздничные дни с 31 декабря по 3 января чрезвычайных ситуаций в Самарской области не произошло. Напомним, готовность к экстренному реагированию на угрозы и факты ЧС в регионе обеспечивает отряд из более чем 8000 спасателей, а также полторы тысячи единиц техники.

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко обратился к главам муниципалитетов с призывом обратить особое внимание на расчистку проездов к контейнерным площадкам. Важно убрать припаркованные автомобили, поскольку они являются существенным препятствием для проезда мусоровозов.

Участники совещания подробно рассмотрели вопросы содержания дорог и устранения последствий прошедшего снегопада. Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин сообщил, что на борьбу со снежной стихией в дни праздников на региональные дороги выходили от 148 до 295 единиц техники, от 45 до 76 единиц работали в черте Самары. За прошедшие четыре дня из областного центра на специализированные полигоны было вывезено 1,1 тыс. тонн снега.

В настоящее время все региональные и межмуниципальные дороги находятся в проезжем состоянии. Были зафиксированы жалобы на состояние Обводного шоссе в Тольятти, этот объект будет взят на особый контроль. На дорогах федерального значения работало от 59 до 179 единиц техники.

Из-за сложной ледовой обстановки приостановлено движение судов на воздушной подушке по маршруту Самара — Рождествено, открыто движение водоизмещающими судами "ОМ" до пристани Подголятино.

Скопления большегрузного транспорта на дорогах области также не зафиксировано. По поручению Натальи Катиной до сведения муниципалитетов будет доведен реестр мест стоянок для легкового и грузового транспорта с местами обогрева и пунктами питания для водителей и пассажиров, в случае, если движение будет затруднено.

Кроме того, Самарский отдел Федерального управления автодорог "Большая Волга" содержит в нормативном состоянии площадки для отстоя большегрузного транспорта, информация об адресах таких объектов также будет доведена до муниципалитетов.

Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева сообщила о ходе выплат пенсий и социальных пособий в праздничные дни. Всего получателями выплат от органов социальной защиты населения являются более 862 тыс. человек, из них через кредитные организации — 665 тыс., через отделения почтовой связи -197 тыс. человек. 61 тыс. человек получают семь видов выплат через почтовые отделения по линии министерства соцразвития. Почта России с 3 января приступила к доставке выплат по установленному режиму работы отделений почтовой связи штатном режиме, с 8 утра.

"Нештатных ситуаций по выплатам не зафиксировано, почтовые отделения работают по графику, граждане получают выплаты", — отметила министр.