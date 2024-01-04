В Красноярском районе пострадал мужчина при падении в нишу отопительного котла

В среду, 3 января, в 15:13 в пос. Колодинка Красноярского района мужчина упал в нишу отопительного котла.
В результате падения он получил перелом руки и ожоги тела. В ходе проведения спасательных работ мужчину подняли из ниши и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
В 16:52 спасательные работы были окончены. На месте происшествия работали пять спасателей, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!