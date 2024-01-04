В Красноярском районе пострадал мужчина при падении в нишу отопительного котла

В среду, 3 января, в 15:13 в пос. Колодинка Красноярского района мужчина упал в нишу отопительного котла.

В результате падения он получил перелом руки и ожоги тела. В ходе проведения спасательных работ мужчину подняли из ниши и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

В 16:52 спасательные работы были окончены. На месте происшествия работали пять спасателей, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.