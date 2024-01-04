Движение теплоходов на маршруте "Самара - Подголятино" остановлено

В связи с тяжелой ледовой обстановкой и в целях обеспечения безопасности плавания движении теплохода ОМ на линии "Самара - Подголятино" остановлено 4 января.

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