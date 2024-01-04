В Самарской области прогнозируются аномальные морозы с 5 января

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение и объявлен оранжевый уровень опасности.

"В период с 5 по 9 января местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9-15 градусов (с ночными температурами воздуха -27, -32С)", — сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".