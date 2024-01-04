В Красноярском районе в мороз сломался автобус с 58 пассажирами

Утром 4 января в полицию поступила информация о том, что на автомобильной дороге "Обход с. Красный Яр" заглох автобус, следовавший из Самары в Ульяновскую область.

В салоне автобуса находилось 58 пассажиров, из которых 5 — дети. К месту поломки незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции и ответственный от руководства ОМВД России по Красноярскому району.

Всех детей сотрудники полиции обогревали в патрульном транспорте.

При содействии администрации Красноярского микрорайона всех пассажиров неисправного автобуса доставили в с. Красный Яр для временного размещения.

Пассажиры продолжили путь на другом автобусе, который приехал из Самары.