Более 30 человек тушили пожар повышенной сложности в Зубчаниновке

В пятницу, 5 января, в 18:49 в чрезвычайную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Транзитной в п. Зубчаниновка в Кировском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели надворные постройки на площади 160 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На тушение был направлен 31 человек. Пожар удалось ликвидировать в 20:38.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара выясняется.