Гандбольная "Лада" разгромила "Ставрополье" - 29:18

В своем 19-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" в Ставрополе "Лада" одержала победу над "Ставропольем" — 29:18 (16:8).
Первая дуэль только-только наступившего года не потребовала от тольяттинок выдавливания из команды сверхусилий для достижения закономерного успеха. Хотя в первом круге на своей площадке "Лада" этого соперника уложила на лопатки с трудом, продержав домашние трибуны в напряжении в сентябрьской схватке второго тура практически до самого конца (24:22). Теперь же задолго до финиша встречи она себя обезопасила от возможных проблем. Собственно, уже к перерыву хозяйки поля избавились от львиной доли робких иллюзий относительно благополучного исхода игры.
А ведь до середины первого тайма обходилось без малейшего намека на их досрочную капитуляцию. Но падение ставропольчанок, как оказалось, было делом предрешенным и началось с отбитого на 15-й минуте Юлией Кунцевич пенальти от Анастасии Зотиной, когда фора в пользу гостей еще составляла всего один мяч. Очень скоро наши, поднажав, довели его до трех. А совсем печальным положение южанок стало в последней трети первой половины матча. Тайм-аутом они попытались локализовать разбушевавшийся пожар, который за семь минут с небольшим вылился в отдельно взятый счет 1:6, но было уже поздно. На табло горели цифры 7:14, что выглядело для догоняющих как приговор.
На ключевой отрезок пришлось не только тотальное господство "Лады" в нападении и обороне, но и вхождение в кураж Кунцевич. Свой голкиперский баланс к тому моменту она довела до 50 процентов "спасений", тогда как ее ставропольские коллеги по амплуа за весь первый тайм на троих записали всего один сэйв! Не сказать, что Дарья Деревень, занявшая место в наших воротах в перерыве, продолжила оберегать их в том же духе. Ее первый отбитый бросок, да и тот не из разряда сложных, пришелся на 47-ю минуту, после шести пропущенных голов. Но данный факт особого влияния на ход событий не оказал. Гости уверенно держали нити игры под своим неусыпным контролем, позволяя соперницам от случая к случаю лишь кратковременно инициативой завладевать.
Хозяйки поля регулярными попытками вести наступление, меняя вратаря на полевого игрока, старались сохранять интерес трибун к происходящему. Однако ощутимой выгоды из этого не извлеки. Более того, к 51-й минуте они трижды успели схлопотать голы в пустые ворота, два из которых на себя записала Полина Мусина. Еще через минуту Алиса Дворцевая довела фору до максимального в этом поединке значения, сделав для нас "плюс 11". И такая разница стала конечной. Причем точку поставила за пару секунд до финальной сирены проводившая свой первый в жизни матч за "Ладу" Ангелина Жукова, что ей позволило в компании с двумя другими одноклубницами, так же отметившимися четырьмя забитыми мячами, составить тройку наших лучших бомбардиров в этой игре.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!