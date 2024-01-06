Гандбольная "Лада" разгромила "Ставрополье" - 29:18

В своем 19-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" в Ставрополе "Лада" одержала победу над "Ставропольем" — 29:18 (16:8).

Первая дуэль только-только наступившего года не потребовала от тольяттинок выдавливания из команды сверхусилий для достижения закономерного успеха. Хотя в первом круге на своей площадке "Лада" этого соперника уложила на лопатки с трудом, продержав домашние трибуны в напряжении в сентябрьской схватке второго тура практически до самого конца (24:22). Теперь же задолго до финиша встречи она себя обезопасила от возможных проблем. Собственно, уже к перерыву хозяйки поля избавились от львиной доли робких иллюзий относительно благополучного исхода игры.

А ведь до середины первого тайма обходилось без малейшего намека на их досрочную капитуляцию. Но падение ставропольчанок, как оказалось, было делом предрешенным и началось с отбитого на 15-й минуте Юлией Кунцевич пенальти от Анастасии Зотиной, когда фора в пользу гостей еще составляла всего один мяч. Очень скоро наши, поднажав, довели его до трех. А совсем печальным положение южанок стало в последней трети первой половины матча. Тайм-аутом они попытались локализовать разбушевавшийся пожар, который за семь минут с небольшим вылился в отдельно взятый счет 1:6, но было уже поздно. На табло горели цифры 7:14, что выглядело для догоняющих как приговор.

На ключевой отрезок пришлось не только тотальное господство "Лады" в нападении и обороне, но и вхождение в кураж Кунцевич. Свой голкиперский баланс к тому моменту она довела до 50 процентов "спасений", тогда как ее ставропольские коллеги по амплуа за весь первый тайм на троих записали всего один сэйв! Не сказать, что Дарья Деревень, занявшая место в наших воротах в перерыве, продолжила оберегать их в том же духе. Ее первый отбитый бросок, да и тот не из разряда сложных, пришелся на 47-ю минуту, после шести пропущенных голов. Но данный факт особого влияния на ход событий не оказал. Гости уверенно держали нити игры под своим неусыпным контролем, позволяя соперницам от случая к случаю лишь кратковременно инициативой завладевать.

Хозяйки поля регулярными попытками вести наступление, меняя вратаря на полевого игрока, старались сохранять интерес трибун к происходящему. Однако ощутимой выгоды из этого не извлеки. Более того, к 51-й минуте они трижды успели схлопотать голы в пустые ворота, два из которых на себя записала Полина Мусина. Еще через минуту Алиса Дворцевая довела фору до максимального в этом поединке значения, сделав для нас "плюс 11". И такая разница стала конечной. Причем точку поставила за пару секунд до финальной сирены проводившая свой первый в жизни матч за "Ладу" Ангелина Жукова, что ей позволило в компании с двумя другими одноклубницами, так же отметившимися четырьмя забитыми мячами, составить тройку наших лучших бомбардиров в этой игре.