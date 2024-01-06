Женский БК "Самара" обыграл новосибирское "Динамо" — 77:67

"Самара" в матче Премьер-лиги переиграла новосибирское "Динамо" — 77:67.

Первую четверть соперницы провели, словно раскачиваясь после праздников: не очень результативно и с большим количеством ошибок. За три минуты до конца периода хозяйки вроде бы поймали игру, чуть оторвались в счете (11:7) — но затем позволили сибирячкам перехватить инициативу, упустив лидерство: 11:13 после десяти сыгранных минут. Но вторую четверть наша команда начала заметно бодрее, особенно усердствовала Юлия Полуянова, в режиме соло набравшая 14 очков за четыре минуты. В какой-то момент "Самара" имела "+8" — и вновь гости быстро отыграли свое отставание. Стоило нападению хозяек притормозить — и 27:22 превратились в 29:33.

Третью десятиминутку команды потратили на игру в догонялки. Причем в роли лидера преимущественно выступали динамовки, доводившие свое преимущество до 7 очков. Но треха от Дарьи Колосовской все же позволила "Самаре" на заключительную четверть выйти пусть и с минимальным, но все же заделом: 50:49. Да и ее удалось начать ударно: Тайна да Пайшао попала издали, Юлия Полуянова — в проходе: 57:51 после трех минут. Сибирячки сравняли было счет — и тут же прилетели две трехи от Полуяновой!

Но и "+8" к середине четвертого периода совсем ничего не значили. Последние минуты матча — нервы и эмоции. Но Юлия Полуянова была просто неудержима, да и партнеры в решающие мгновения ее поддержали — и победу наша команда не отдала!

77:67 — победа "Самары".