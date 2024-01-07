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Преступления Происшествия

В Тольятти сотрудники ППС задержали подозреваемого в грабеже

ТОЛЬЯТТИ. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в грабеже.

В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился 24-летний местный житель и сообщил, что у него похитили сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба составила 10 тыс. рублей.

Потерпевший пояснил, что он у себя в квартире на ул. Новопромышленная распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной. В ходе общения между ними возник конфликт, в результате которого новый знакомый вырвал из рук сотовый телефон и вышел из квартиры.

Сотрудник дежурной части ориентировал на розыск личный состав, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули. Экипаж патрульно-постовой службы полиции находился недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила информация о хищении.

Около одного из ломбардов полицейские обратили внимание на мужчину, по описанию похзожего на разыскиваемого. Предполагаемого злоумышленника патрульные задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 29-летний местный житель признал свою вину и пояснил, что сдал телефон в ломбард, а вырученные от продажи деньги потратил на алкоголь.

В настоящее время похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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