В Сергиевском районе возбуждено уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД

В Сергиевском районе возбуждено уголовное дело в отношении злостного нарушителя Правил дорожного движения. Мужчина был задержан сотрудниками ДПС в декабре прошлого года на улице Сквозной в поселке Сургут.
Экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль LADA Priora, за рулем которого был 61-летний мужчина. Полицейские обратили внимание на неадекватное поведение водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он категорически отказался.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
В ходе проверки выяснилось, что ранее он уже отказывался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и за "пьяное вождение" был оштрафован на 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.
Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля.
Ранее он также был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Против фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.