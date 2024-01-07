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Преступления Происшествия

В Сергиевском районе возбуждено уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД

СЕРГИЕВСК. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе возбуждено уголовное дело в отношении злостного нарушителя Правил дорожного движения. Мужчина был задержан сотрудниками ДПС в декабре прошлого года на улице Сквозной в поселке Сургут.

Экипаж ДПС остановил для проверки документов автомобиль LADA Priora, за рулем которого был 61-летний мужчина. Полицейские обратили внимание на неадекватное поведение водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он категорически отказался.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки выяснилось, что ранее он уже отказывался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и за "пьяное вождение" был оштрафован на 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля.

Ранее он также был судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Против фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

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