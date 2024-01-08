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Преступления Происшествия

Бывшая сожительница украла у мужчины в Приволжском районе телевизор

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району обратился 58-летний местный житель, который заявил о хищении телевизора из его частного дома. Сумму причиненного ущерба мужчина оценил в 20 тыс. рублей.

По адресу, указанному потерпевшим, выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления - монтировку, опросили заявителя и соседей близлежащих домов.

Как пояснил потерпевший, в день совершения кражи, вернувшись вечером домой, он обнаружил, что входная дверь жилища взломана, а из комнаты пропал телевизор.

Сотрудники уголовного розыска отработали лиц, ранее причастных к аналогичным имущественным преступлениям. В результате оперативных мероприятий в течении часа оперативники установили   подозреваемую - бывшую сожительницу заявителя и задержали ее по месту проживания.

В ходе опроса безработная, ранее судимая за аналогичное преступление 40-летняя местная жительница признала вину в совершении противоправного деяния. Злоумышленница рассказала, что, когда хозяина не было дома, она при помощи монтировки отжала дверной замок, проникла в дом и похитила телевизор. Похищенное имущество злоумышленница спрятала в доме своего знакомого.

Следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемой   возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище).

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, похищенное имущество изъято. Расследование уголовного дела продолжается.

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