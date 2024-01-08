Бывшая сожительница украла у мужчины в Приволжском районе телевизор

В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району обратился 58-летний местный житель, который заявил о хищении телевизора из его частного дома. Сумму причиненного ущерба мужчина оценил в 20 тыс. рублей.
По адресу, указанному потерпевшим, выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления - монтировку, опросили заявителя и соседей близлежащих домов.
Как пояснил потерпевший, в день совершения кражи, вернувшись вечером домой, он обнаружил, что входная дверь жилища взломана, а из комнаты пропал телевизор.
Сотрудники уголовного розыска отработали лиц, ранее причастных к аналогичным имущественным преступлениям. В результате оперативных мероприятий в течении часа оперативники установили подозреваемую - бывшую сожительницу заявителя и задержали ее по месту проживания.
В ходе опроса безработная, ранее судимая за аналогичное преступление 40-летняя местная жительница признала вину в совершении противоправного деяния. Злоумышленница рассказала, что, когда хозяина не было дома, она при помощи монтировки отжала дверной замок, проникла в дом и похитила телевизор. Похищенное имущество злоумышленница спрятала в доме своего знакомого.
Следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище).
В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, похищенное имущество изъято. Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.