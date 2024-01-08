Мужчина пострадал при пожаре в с. Дубовый Умет под Самарой

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В воскресенье, 7 января, в 16:15 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домашних вещей в частном доме на ул. Строителей в с. Дубовый Умет в Волжском районе.