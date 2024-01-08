В Тольятти мужчина зарабатывал фиктивной постановкой иностранцев на учет

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.
По данным полицейских, местный 50-летний житель в ноябре текущего года незаконно поставил на миграционный учет более 11 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.
Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемого и сотрудники организаций. Установлено, что квартира не предназначена для проживания такого количества жителей.
Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее не судим.
Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои "услуги" денежное вознаграждение - свыше 2 тысяч рублей.
Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.