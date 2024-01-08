16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти мужчина зарабатывал фиктивной постановкой иностранцев на учет Бывшая сожительница украла у мужчины в Приволжском районе телевизор В Сергиевском районе возбуждено уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД В Тольятти сотрудники ППС задержали подозреваемого в грабеже В Новокуйбышевске рецидивист, находящийся в федеральном розыске, украл украшения и юбилейные монеты

Преступления Происшествия

В Тольятти мужчина зарабатывал фиктивной постановкой иностранцев на учет

ТОЛЬЯТТИ. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный 50-летний житель в ноябре текущего года незаконно поставил на миграционный учет более 11 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемого и сотрудники организаций. Установлено, что квартира не предназначена для проживания такого количества жителей.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее не судим.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои "услуги" денежное вознаграждение - свыше 2 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4