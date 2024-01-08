Три машины горели у дома №222 на ул. Стара-Загора в Самаре

В понедельник, 8 января, в 12:53 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании машин напротив дома №222 на ул. Стара-Загора в Кировском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели автомобили Toyota, Lada Kalina и Газель.

На борьбу с огнем были направлены 10 человек и две машины. Пожар удалось ликвидировать в 13:07.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.