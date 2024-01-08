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Cамарская область передала документы с подписями в поддержку Владимира Путина

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 января, Cамарская область передала документы с подписями в поддержку Владимира Путина. Вместе с нашим регионом документы сегодня предоставили еще Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия и Удмуртия.

Кроме того, документы поступили от Кировской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской области, а также Пермского края.

Всего уже 58 субъектов предоставили первые собранные подписи, при этом сбор, подсчет и проверка собранных подписей продолжится до конца месяца. Над этим работают волонтеры и юристы штаба. Необходимый минимум собранных подписей для предоставления в ЦИК - 300 тысяч.

Как сообщили на сайте Владимира Путина, всего в регионах РФ уже собрано более 1 млн 300 тысяч подписей".

Напомним, 5 января Центризбирком зарегистрировал первых кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.

 

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