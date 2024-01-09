Почти 70% россиян предпочитают копить наличные: ВСК опросил россиян об их методах сбережений

По итогам 2023 года хранение наличных стало одним из наиболее востребованных способов формирования сбережений среди россиян — таковы итоги исследования, проведенного Страховым Домом ВСК в российских городах-миллионниках. Так, 60% опрошенных за последнее время формировали самостоятельные накопления. Наличные были наиболее востребованы в столице (65% респондентов), чем в регионах (58%), наиболее популярны они были у возрастной категории 45-55 лет (63%).
За последний год регионами, в которых жители чаще всего делали накопления в наличных, стали: Новосибирск (78%), Уфа (73%) и Краснодар (70%). Реже всего формировали сбережения таким способом в Волгограде и Перми (около 40% респондентов в каждом городе).
В целом, 69% респондентов готовы в зависимости от ситуации накапливать наличные. И только 9% россиян не рассматривают для себя данный финансовый инструмент.
Уровень доверия к накоплениям в купюрах в Москве выше, чем в других регионах РФ — 72% против 67%. В большей степени готовы воспользоваться данным способом сбережений жители Челябинска (83%), Воронежа (83%), Новосибирска (78%), Уфы и Ростова-на-Дону (по 73%). Самый низкий уровень доверия к наличным сбережениям был зафиксирован в Красноярске (25%), Омске и Волгограде (по 17%).
Несмотря на то что наличные наиболее востребованы среди возрастной категории старше 55 лет, наибольший уровень доверия к инструменту проявляет молодежь до 34 лет — 73%. На втором месте россияне 35-44 лет (67%) и только на третьем месте опрошенные 45-55 лет (65%). Больше наличным доверяют мужчины, чем женщины — 71% против 67%.
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