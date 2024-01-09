16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Агрострахование: самарский АПК получил более 250 млн руб. выплат за 2023 год АСВ не смогло оспорить решение о субсидиарной ответственности топ-менеджеров Газбанка на 11,7 млрд Президент РСА Евгений Уфимцев: "Средняя стоимость ОСАГО снижается" Экс-председателя совета директоров банка "Волга-Кредит" признали банкротом АСВ не смог исключить Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди

Финансы Экономика и бизнес

Почти 70% россиян предпочитают копить наличные: ВСК опросил россиян об их методах сбережений

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам 2023 года хранение наличных стало одним из наиболее востребованных способов формирования сбережений среди россиян — таковы итоги исследования, проведенного Страховым Домом ВСК в российских городах-миллионниках. Так, 60% опрошенных за последнее время формировали самостоятельные накопления. Наличные были наиболее востребованы в столице (65% респондентов), чем в регионах (58%), наиболее популярны они были у возрастной категории 45-55 лет (63%).

За последний год регионами, в которых жители чаще всего делали накопления в наличных, стали: Новосибирск (78%), Уфа (73%) и Краснодар (70%). Реже всего формировали сбережения таким способом в Волгограде и Перми (около 40% респондентов в каждом городе).

В целом, 69% респондентов готовы в зависимости от ситуации накапливать наличные. И только 9% россиян не рассматривают для себя данный финансовый инструмент.

Уровень доверия к накоплениям в купюрах в Москве выше, чем в других регионах РФ — 72% против 67%. В большей степени готовы воспользоваться данным способом сбережений жители Челябинска (83%), Воронежа (83%), Новосибирска (78%), Уфы и Ростова-на-Дону (по 73%). Самый низкий уровень доверия к наличным сбережениям был зафиксирован в Красноярске (25%), Омске и Волгограде (по 17%).

Несмотря на то что наличные наиболее востребованы среди возрастной категории старше 55 лет, наибольший уровень доверия к инструменту проявляет молодежь до 34 лет — 73%. На втором месте россияне 35-44 лет (67%) и только на третьем месте опрошенные 45-55 лет (65%). Больше наличным доверяют мужчины, чем женщины — 71% против 67%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4