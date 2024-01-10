Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина начали работу. Предложения, пожелания и вопросы можно передать, позвонив по единому номеру из любого региона России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону жители Самарской области могут передать свои предложения и наказы. Как сообщается на сайте Владимира Путина, в колл-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны. В числе добровольцев — участники команды молодежного крыла Народного фронта из Смоленской, Белгородской и Воронежской областей, Удмуртской республики и республики Марий Эл.

Вопрос или пожелание можно, помимо колл-центра, направить на электронную почту или лично прийти в общественную приемную Путина, которая начала работать в Москве.

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.