Женщина пострадала при пожаре в центре Самары

Во вторник, 9 января, около 22:15, начался пожаре в доме № 48 на ул. Ленинской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном управлении МЧС России.

Горело перекрытие в квартире на площади 6 кв. м. На борьбу с огнем направили 19 человек, которые ликвидировали возгорание в 23:09.

При пожаре была травмирована 50-летняя женщина. Также огнеборцы спасли двух человек.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливают.