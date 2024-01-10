Региональный департамент охоты и рыболовства возглавил Олег Федьков

Главой департамента охоты и рыболовства Самарской области стал Олег Федьков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ранее Олег Федьков работал в МВД. В органах внутренних дел он работал с 1983 года. Сначала в должности милиционера, в разное время занимал должности среднего и начальствующего состава отделов милиции. В 2015 г. вступил в должность заместителя начальника полиции. 22 ноября 2023 г. Олег Федьков завершил работу в ведомстве.
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