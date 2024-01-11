Баскетбольная "Самара" обыграла "Уралмаш"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетбольная "Самара" одержала победу над "Уралмаш" со счетом 68:64. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Эта победа стала 11-й для БК "Самара" в 21 матче и позволила команде занять седьмое место в турнирной таблице. "Уралмаш", имея 11 поражений, находится на 8-й строчке.
Разбивка по четвертям: 68:64 (15:14, 22:16, 12:20, 19:14)
"Самыми результативными игроками в этом матче стали Роберсон (12), Далтон (11) и Хокинс (10)", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.