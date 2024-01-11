Баскетбольная "Самара" обыграла "Уралмаш"

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетбольная "Самара" одержала победу над "Уралмаш" со счетом 68:64. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Эта победа стала 11-й для БК "Самара" в 21 матче и позволила команде занять седьмое место в турнирной таблице. "Уралмаш", имея 11 поражений, находится на 8-й строчке.

Разбивка по четвертям: 68:64 (15:14, 22:16, 12:20, 19:14)

"Самыми результативными игроками в этом матче стали Роберсон (12), Далтон (11) и Хокинс (10)", - отмечается в сообщении.