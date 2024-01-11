Жителя Сызрани будут судить за убийство и попытку выдать преступление за пожар

В Сызрани отправили в суд уголовное дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Около 22:00 9 августа 2023 г. было обнаружено тело 31-летнего мужчины с колото-резаным ранением шеи и ожогами. Обвиняемый и потерпевший поссорились, когда вместе впивали. В результате сызранец зарезал оппонента, а потом поджег вещи, чтобы инсценировать пожар.