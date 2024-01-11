Жителя Сызрани будут судить за убийство и попытку выдать преступление за пожар

В Сызрани отправили в суд уголовное дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Около 22:00 9 августа 2023 г. было обнаружено тело 31-летнего мужчины с колото-резаным ранением шеи и ожогами. Обвиняемый и потерпевший поссорились, когда вместе впивали. В результате сызранец зарезал оппонента, а потом поджег вещи, чтобы инсценировать пожар.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.