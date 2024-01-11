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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Продукция Сызранского НПЗ получила "Знак качества XXI века"

СЫЗРАНЬ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продукция Сызранского нефтеперерабатывающего завода (дочернее общество НК "Роснефть") получила высокую оценку экспертов программы "Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века". Низкосернистое судовое топливо RMLS 40 отмечено "Платиновым знаком" программы, автобензин АИ-95-К5 — "Золотым знаком".

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Конкурс "Всероссийская Марка (III тысячелетие) Знак качества XXI века" уже более 20 лет является системой добровольной сертификации продукции по категории "Качество" — маркированная этим знаком продукция не только безопасна, но и качественна.

RMLS 40 — высокоэкологичное судовое топливо с содержанием серы не более 0,5% разработано специалистами научно-проектного комплекса НК "Роснефть". Его использование сводит к минимуму воздействие водного транспорта на окружающую среду и отвечает требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов.

Неэтилированный бензин АИ-95-К5 — популярное топливо для современных транспортных средств, применение которого безопасно для топливной системы и обеспечивает оптимальную мощность двигателя автомобиля при любых режимах работы. Экологические характеристики этого бензина соответствуют мировым стандартам.

Победа в конкурсе — результат большой системной работы. Комплексный подход при этом обеспечивается внедренная на предприятии с 2014 г. система менеджмента качества (СМК). Ее соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2015 и ГОСТ Р 9001-2015 подтверждено итогами ресертификационного аудита в 2023 г. При этом независимые аудиторы дали положительную оценку как самой СМК завода, так и активного вовлечения в процесс управления качеством высшего руководства и рядовых сотрудников.

Качество продукции — один из приоритетов нефтяников. Более 800 тысяч испытаний сырья, промежуточных и товарных нефтепродуктов проводится ежегодно в центральной заводской лаборатории. Она аккредитована в национальной системе Росаккредитации и внесена в четыре реестра аккредитованных лабораторий Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и полностью соответствует ГОСT ISO/IEС 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", что укрепляет доверие к ее деятельности. Испытания нефтепродуктов обеспечиваются с доказанной лабораторной точностью. Для этого есть все необходимые ресурсы — современное оборудование и квалифицированный персонал.

Отметим, что в ассортименте АО "Сызранский НПЗ" — широкая линейка нефтепродуктов. Подтверждение их качества — победы на конкурсах разного уровня. Например, в 2023 году в числе "100 лучших товаров России" отмечены топливные газы марок пропан-бутан автомобильный и пропан-бутан технический, топливо судовое и битумы дорожные, произведенные в Сызрани.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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