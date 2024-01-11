В Самаре 26 человек выезжали тушить пожар на ул. Тухачевского

В четверг, 11 января, около 14:23, начался пожар в доме № 50 на ул. Тухачевского в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 10 кв. м. На борьбу с огнем направили 26 человек. Возгорание ликвидировали в 14:53.

Пострадавших нет, из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Причину пожара устанавливают.