Женщина и ребенок погибли от отравления угарным газом в Самаре

В пятницу, 12 января, в Самаре два человека отравились угарным газом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Сообщение о происшествии в квартире на ул. Мориса Тореза, 6 поступило в экстренные службы в 9:05. Погибли два человека: 44-летняя женщина и 13-летний мальчик.
Причину случившегося выясняют.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!