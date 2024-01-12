Из Турции депортировали россиянку, подозреваемую в мошенничестве в Самаре

В Москве на территории аэропорта Внуково турецкие правоохранители передали сотрудникам МВД России Наталью Гарбуль. Ее обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом 11 января сообщили в пресс-центре МВД.

По версии следствия, женщина и ее сообщники предлагали жертвам инвестировать в офшорную компанию. Фирма имела несколько офисов в Самаре, но в реальности не вела никакой деятельности и существовала по принципу финансовой пирамиды. С октября 2015 по ноябрь 2016 г. злоумышленники похитили более 11 млн рублей.

Обвиняемая скрылась за границей. По инициативе ГУ МВД России по Самарской области ее объявили в международный розыск.

Позже выяснилось, что подозреваемая скрывается в Турецкой Республике. В итоге женщину депортировали в Россию.