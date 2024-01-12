Из Турции депортировали россиянку, подозреваемую в мошенничестве в Самаре

В Москве на территории аэропорта Внуково турецкие правоохранители передали сотрудникам МВД России Наталью Гарбуль. Ее обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом 11 января сообщили в пресс-центре МВД.
По версии следствия, женщина и ее сообщники предлагали жертвам инвестировать в офшорную компанию. Фирма имела несколько офисов в Самаре, но в реальности не вела никакой деятельности и существовала по принципу финансовой пирамиды. С октября 2015 по ноябрь 2016 г. злоумышленники похитили более 11 млн рублей.
Обвиняемая скрылась за границей. По инициативе ГУ МВД России по Самарской области ее объявили в международный розыск.
Позже выяснилось, что подозреваемая скрывается в Турецкой Республике. В итоге женщину депортировали в Россию.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.