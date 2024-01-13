В Кинеле под колеса внедорожника попала пенсионерка

В пятницу, 12 января, в 7:50в Кинеле 47-летний водитель на Toyota Land Cruiser на ул. Д. Бедного не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и совершил наезд на пешехода — 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте.

С места ДТП пешеход доставлена в больницу, сообщает облГлавк.