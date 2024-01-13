Тренер ГК "Лада" Оксана Роменская назначена наставницей самой младшей сборной России

Тренер "Лады" Оксана Роменская решением Высшего совета ФГР назначена наставницей самой младшей сборной России.

Эта команда, которая будет состоять из гандболисток 2008–2009 гг. р., начнет свою деятельность в наступившем году. Когда конкретно пройдет ее первый сбор и сколько игроков входит в круг кандидатов на участие в нем, информации, со слов Оксаны Викторовны, пока нет.

"Хотелось бы поблагодарить руководителей Федерации гандбола России за доверие и возможность возглавить юниорскую сборной страны. Это очень почетно и ответственно — работать с лучшими российскими гандболистами определенного возраста. Очень хочется помочь нашим талантливым молодым спортсменкам добиться больших успехов. Впереди нас ждет большая и интересная работа", — так прокомментировала Роменская свое назначение главным тренером сборной России (U-16) пресс-службе ФГР.