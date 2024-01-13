В Самаре 93 человека тушили пожар в подсобном помещении цеха на ул. Алма-Атинская

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В субботу, 13 января, в 15:45 в чрезвычайную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Алма-Атинской, 29 в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.