В Тольятти водитель внедорожника опрокинулся в кювет

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 13 января, 35-летний водитель на Mitsubishi ASX, двигался по Обводному шоссе в Тольятти, и на 11 км допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием в кювет.

Фото: ГУ МВД по Самарской области