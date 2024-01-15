16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские предприятия "Роснефти" помогают орнитологам изучать орлана-белохвоста Самарцам расскажут, зачем платить взнос за вход в нацпарк "Самарская Лука" Самарцев приглашают написать экологический диктант Макулатура, сдавайся! В Самаре проходит выставка за сохранение лесопарка им. 60-летия Советской власти

Экология Общество

Фестиваль ECOCUP впервые покажет жителям Самары лучшие документальные фильмы на экотематику

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бесплатный кинопоказ пройдет на большом экране Общественного центра Сбера.

С 18 по 27 января в Общественном центре Сбера в Самаре впервые пройдет международный фестиваль "зеленого" документального кино ECOCUP. Вниманию зрителей будет представлено четыре полнометражных фильма режиссеров из России и Швейцарии. В рамках фестиваля также состоятся открытые дискуссии — после показа каждой киноленты профильные эксперты обсудят со зрителями актуальные экологические проблемы, затронутые в фестивальном кино.

"Впервые фестиваль пройдет офлайн в Самаре. Мы очень рады, что в этом году нам удалось собрать программу из классных зарубежных и российских работ. Российская картина вошла в шорт-лист Оскара. Отдельного внимания заслуживает фильм об электромобилях швейцарских документалистов. Он сделан в духе журналистского расследования, где авторы показывают процесс создания машины от добычи кобальта и лития в Африке до продаж в Швейцарии. Огромное спасибо организаторам в Самаре, что сохранили формат фестиваля и нашли экспертов для обсуждения каждого фильма", — отметила основательница фестиваля ECOCUP Наталья Парамонова.

Отметим, что с 2010 года фестиваль привозит в Россию и страны СНГ самые интересные документальные фильмы из разных стран о том, что происходит на планете и с планетой, о людях и проектах, которые пытаются сделать мир лучше. С 2012 года фестиваль является членом международной сети фестивалей экологического кино Green Film Network. Цель фестиваля — формирование устойчивых навыков экологически ответственного поведения посредством искусства, вовлечение населения в природоохранную деятельность.

Стать участником, а также узнать расписание кинопоказов можно в группе Общественного центра Сбера по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4