Фестиваль ECOCUP впервые покажет жителям Самары лучшие документальные фильмы на экотематику

Бесплатный кинопоказ пройдет на большом экране Общественного центра Сбера.

С 18 по 27 января в Общественном центре Сбера в Самаре впервые пройдет международный фестиваль "зеленого" документального кино ECOCUP. Вниманию зрителей будет представлено четыре полнометражных фильма режиссеров из России и Швейцарии. В рамках фестиваля также состоятся открытые дискуссии — после показа каждой киноленты профильные эксперты обсудят со зрителями актуальные экологические проблемы, затронутые в фестивальном кино.

"Впервые фестиваль пройдет офлайн в Самаре. Мы очень рады, что в этом году нам удалось собрать программу из классных зарубежных и российских работ. Российская картина вошла в шорт-лист Оскара. Отдельного внимания заслуживает фильм об электромобилях швейцарских документалистов. Он сделан в духе журналистского расследования, где авторы показывают процесс создания машины от добычи кобальта и лития в Африке до продаж в Швейцарии. Огромное спасибо организаторам в Самаре, что сохранили формат фестиваля и нашли экспертов для обсуждения каждого фильма", — отметила основательница фестиваля ECOCUP Наталья Парамонова.

Отметим, что с 2010 года фестиваль привозит в Россию и страны СНГ самые интересные документальные фильмы из разных стран о том, что происходит на планете и с планетой, о людях и проектах, которые пытаются сделать мир лучше. С 2012 года фестиваль является членом международной сети фестивалей экологического кино Green Film Network. Цель фестиваля — формирование устойчивых навыков экологически ответственного поведения посредством искусства, вовлечение населения в природоохранную деятельность.

Стать участником, а также узнать расписание кинопоказов можно в группе Общественного центра Сбера по ссылке.