Житель Самарской области хотел подзаработать на ставках и перевел мошенникам 1,3 млн рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за очередного интернет-мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
58-летнему жителю Приволжского района в мессенджере написал неизвестный и предложил сделать ставки в букмекерской интернет-компании. Собеседник также обещал помочь сделать "правильные" ставки. Потерпевший польстился на большой выигрыш и перевел незнакомцу 1,3 млн рублей. После этого "букмекер" пропал.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.