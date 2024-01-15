Житель Самарской области хотел подзаработать на ставках и перевел мошенникам 1,3 млн рублей

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за очередного интернет-мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

58-летнему жителю Приволжского района в мессенджере написал неизвестный и предложил сделать ставки в букмекерской интернет-компании. Собеседник также обещал помочь сделать "правильные" ставки. Потерпевший польстился на большой выигрыш и перевел незнакомцу 1,3 млн рублей. После этого "букмекер" пропал.