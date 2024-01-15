Театр "Город" покажет спектакль по стихотворениям Владимира Маяковского

В среду, 17 января, в 18:30 в областной научной библиотеке Самарский театр "Город" покажет премьеру спектакля "Шагаем за Маяковским" (6+).
Поэтический спектакль создан по стихотворениям Владимира Маяковского.
"Маяковский не только изменил ритм, не только развязал руки метафоре, но и повлиял на многих современников и последователей. Стиль Маяковского уникален, поэт был настоящим новатором в стихосложении: бешеная энергия его стихов сочетается с лиричностью, камерностью. Огромный рост, широкий шаг, большое сердце, которому всего лишь требуется маленький кусочек любви. Сколько чувств уживается в этом Большом человеке, достаточно ли он большой для Таких чувств?
Будем говорить о трагедиях Маяковского - огромных и крошечных. Стихотворения Маяковского - вне времени. Спустя 130 лет его фигура актуальна, свежа и недостижима", - рассказывают организаторы.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.