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Театр Культура

Театр "Город" покажет спектакль по стихотворениям Владимира Маяковского

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 января, в 18:30 в областной научной библиотеке Самарский театр "Город" покажет премьеру спектакля "Шагаем за Маяковским" (6+).

Фото: театр Город

Поэтический спектакль создан по стихотворениям Владимира Маяковского.

"Маяковский не только изменил ритм, не только развязал руки метафоре, но и повлиял на многих современников и последователей. Стиль Маяковского уникален, поэт был настоящим новатором в стихосложении: бешеная энергия его стихов сочетается с лиричностью, камерностью. Огромный рост, широкий шаг, большое сердце, которому всего лишь требуется маленький кусочек любви. Сколько чувств уживается в этом Большом человеке, достаточно ли он большой для Таких чувств?

Будем говорить о трагедиях Маяковского - огромных и крошечных. Стихотворения Маяковского - вне времени. Спустя 130 лет его фигура актуальна, свежа и недостижима", - рассказывают организаторы.

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