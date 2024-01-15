В следующие сутки в регионе сохранятся метель и сильный ветер

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Ночью и днем 16 января местами по области сохранится южный, юго-восточный ветер, порывы 16-21 м/с, метель при видимости 500-1000 м. Местами на дорогах снежные заносы, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Будьте внимательны и осторожны! Не забывайте, что перекрыты трассы и ограничено движение маршрутного транспорта.