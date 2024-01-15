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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" реализовал инвестпроект по химводоочистке

ТОЛЬЯТТИ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Тольяттиазот" завершил масштабный проект по установке отдельного блока химводоочистки с автономным насосным и емкостным оборудованием. Реализация проекта заняла три года. Общие инвестиции составили 137,6 млн рублей.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Применение новой схемы водоподготовки обусловлено необходимостью обеспечения сырьем агрегата по производству карбамида № 3. В рабочем состоянии агрегат потребляет 200 кубических метров обессоленной воды в час. Дополнительная установка закрывает производственные потребности в полном объеме, а также позволяет получать ресурс регламентного качества.

Инвестпроект разработан на основе концепции, предложенной сотрудниками ТОАЗа. В ходе его реализации создан еще один блок ионообменных фильтров и две линии ионообменного обессоливания осветленной воды. За счет их интеграции в действующую технологическую схему общая производительность химводоочистки выросла практически на 30%.

"Тольяттиазот" отличает современный подход и рационализаторские решения при развитии производства. Работа по инвестпроекту велась параллельно со строительством третьего агрегата карбамида. Схема водоочистки, функционирующая в заданных параметрах, уже зарекомендовала себя при пусконаладке. Кроме того, благодаря комплексу уникальных технических решений предприятию удалось значительно снизить первоначальную стоимость проекта", — прокомментировал главный инженер АО "ТОАЗ" Андрей Кургин.

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