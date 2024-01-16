Проданные Александру Безрученко земельные участки рядом с "Волгарем" пытается вернуть бывший владелец

ООО "Волгарь" обратилось в Арбитражный суд Самарской области в попытке оспорить сделку продажи земельных участков недалеко от одноименного жилого микрорайона Александру Безрученко. Информация об этом содержится в КАД ВАС.

Согласно материалам суда, сделки по продаже земельных участков были заключены между ООО "Волгарь" и Александром Безрученко в августе 2023 года. Участки были проданы за 12,17 млн и 21,7 млн рублей. Впоследствии эти земельные участки были новым собственником объединены, а затем разделены на восемь других участков.

По данным ИАС Seldon Basis, Александр Воловецкий владеет долей в 13,33%, еще 20% принадлежит Галине Булоховой, а 66,67% — Наталье Виндерман. Директором ООО "Волгарь" является Людмила Воловецкая, чистая прибыль общества за 2022 год оставила 41 млн рублей.

Сразу после подачи заявления истец ходатайствовал о наложении обеспечительных мер в виде запрета управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии области осуществлять действия, направленные на отчуждение, обременение и изменение основных характеристик спорных земельных участков. Свои требования он обосновывал как раз действиями Безрученко по изменению этих участков и, соответственно, тем, что это может стать причиной невозможности возврата участков в дальнейшем.

Суд согласился с этими доводам и наложил обеспечительные меры, которые Александр Безрученко пытался оспорить, ссылаясь на то, что спорные участки уже были размежеваны, из них были выделены несколько десятков других участков, на которых он возводит коттеджи. Более того, на некоторые из этих участков уже заключено 30 предварительных договоров купли-продажи, а наложенные обеспечительные меры не позволяют Безрученко заключить основные договоры. Однако, суд посчитал, что эти действия также являются основанием скорее за обеспечительные меры, нежели против, и отменять их не стал. Кроме того, суд обратил внимание на то, что часть договор с физическими лицами была заключена уже в период действия обеспечительных мер.

Вероятно, речь идет о коттеджном поселке Grand Village Implozia, строительством которого занимается ООО "СК Имплозия", принадлежащее Александру Безрученко. Напомним, Александр Безрученко является сыном Гранта Безрученко, основателя аптечной сети "Имплозия", умершего в 2015 году. "СК Имплозия" с уставным капиталом в 15 тыс. рублей, по данным ИАС Seldon Basis, было создано в 2018 году. Grand Village Implozia, согласно публикациям в СМИ, находится на берегу озера в Куйбышевском районе Самары. Всего планируется построить 142 дома, более половины из которых уже построены и сданы.

Примечательно, что вторым истцом по делу об оспаривании сделок "Волгаря" с Александром Безрученко стал совладелец общества Александр Воловецкий. При этом само ООО "Волгарь" пыталось от своего иска отказаться, но суд отказ от требований не принял, сославшись на то, что против выступил Воловецкий. Это решение суда Александр Безрученко пытается оспорить в апелляции.

Кстати, согласно материалам дела, решение о продаже земельных участков Александру Безрученко было принято на внеочреденом собрании участников ООО "Волгарь" в июле 2023 года, и Воловецкий голосовал против.