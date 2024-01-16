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Олимпийские Спорт

Тольяттинские гандболистки одержали победу в Майкопе

МАЙКОП. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем 21-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" в Майкопе "Лада" взяла верх над АГУ-"Адыиф" — 31:26 (16:12).

Фото: "Лада" ГК

До 11-й минуты "Лада", прибывшая в Майкоп накануне после утомительного 25-часового путешествия на клубном автобусе, малоэффективно приходила в норму, сумев всего однажды отыскать в чужих воротах брешь. В нашей же "рамке" побывали на этом вступительном отрезке три мяча!

Из оцепенения гостей вывела, как ни странно, игра в меньшинстве. Пока Валентина Рахмаева отбывала двухминутный штраф, тольяттинки сравняли счет — 3:3. Но это адыгейскую дружину не смутило. Вплоть до 25-й минуты дерзкий АГУ-"Адыиф" ничуть не комплексовал из-за своего аутсайдерского статуса перед соискателем медалей и держался стойко. Если даже отставал, то минимально, а то и сам вырывался вперед, что произошло пару раз. Можно лишь гадать, зачем понадобилось наставнице хозяек поля Наталье Дерепаско в столь некритичной обстановке запрашивать тайм-аут при счете 11:12. Возможно, сработала чуйка, что ключевой перелом вот-вот произойдет.

Так же не исключено, что у нее родился хитроумный план, как снова озадачить "Ладу". Но даже коли так, то догоняющие явно наломали дров при реализации тренерских замыслов. В оставшиеся до перерыва четыре минуты лишь у Дарьи Миловой получилось поразить ворота волжанок. В противоположную сетку прилетели на том же отрезке четыре мяча. И перспектива досрочной капитуляции перед майкопчанками замаячила весьма ощутимо уже при отправке в раздевалку. А по возвращении команд оттуда она стала развиваться просто бешеными темпами. Наши окончательно покончили со стартовой заторможенностью и, став единым целым, обрушили на АГУ-"Адыиф" всю свою энергетическую мощь!

Только на исходе восьмой минуты второй половины Екатерина Терлецкая, находящаяся, как и Милова, в аренде в Майкопе от "Лады", ловким сольным дриблингом смогла взломать зацементированную тольяттинскую оборону. До ее голевого прорыва счет успел стать удручающе для хозяек поля крупным и зеркальным — 12:21. При этом еще пара стопроцентных моментов реализована гостями не была. Но, судя по всему, такая легкость в достижении солидного отрыва вкупе с возникшим ложным ощущением, что дело сделано, сыграла с подопечными Дмитрия Тихона недобрую шутку. Оборона при утрате должной концентрации стала давать трещины, атака "притухла", и течение игры дало обратный ход.

В конце концов, и чудодейственные старания в нашей "рамке" Юлии Кунцевич, которую признали лучшей в составе гостей после матча, перестали носить регулярный характер. В ходе одной из майкопских атак, когда "Лада" пребывала в самом тонусе, она отразила три наисложнейших броска, что несомненно просится в хит-парад топовых "спасений" по итогам тура! А затем и ей пришлось несладко, когда бело-зеленые вдруг ощутили, что все еще поправимо. Тремя подряд голами они к 50-й минуте возродили интригу (23:27). Следом создали еще один верный момент, но его не реализовали. А, возвращаясь в оборону, схлопотали от арбитров "двушник". Удача, тем не менее, от них и тут не отвернулась — Елизавета Малашенко проиграла очную дуэль разыгравшейся в воротах майкопчанок Людмиле Баскаковой.

Ровно за восемь минут до финальной сирены Ольга Фомина все-таки реализовала большинство. Но Милова снова о себе напомнила (24:28), после чего пошел обмен тайм-аутами, между которыми пенальти, заработанный Вероникой Никитиной, реализовала та же Фомина. А окончательно сомнения в успехе "Лады" отпали лишь тогда, когда хозяйки поля проморгали в линии Наталью Решетникову, на которую мгновенно последовал пас от Ирины Никитиной, и за 4.20 в нашу пользу стало "плюс 6"… Этой непростой победой мы вернули себе третью строчку в турнирной таблице — благодаря разгромившей дома астраханок тем же вечером "Черноморочке", с которой тольяттинки спустя пять дней сразятся в заключительном туре первого этапа в УСК "Олимп".

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