В самарской полиции появился новый отдел по борьбе с преступлениями в интернете

В полиции 63 региона создан отдел по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Информация размещена на сайте ГУ МВД по Самарской области.

"Основные задачи отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе связанных с организованными формами преступности, выявление и установление лиц их подготавливающих, совершающих или совершивших; противодействие распространению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, создающей угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан", — уточняется в соответствующем разделе сайта.

Возглавил отдел Михаил Иванча. Ранее он трудился начальником отдела Управления уголовного розыска.

Как сообщалось прежде, Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий появилось в составе МВД России.

Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев поручил профильным подразделениям ведомства незамедлительно приступить к реализации Указа президента РФ от 30 сентября 2022 г. № 688 "О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации", — сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточнялось, что издание указа обусловлено большим количеством компьютерных атак, дистанционных хищений денег, активным развитием противоправной цифровой индустрии.