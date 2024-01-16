Главы муниципальных образований Самарской области приняли участие в форуме "Малая Родина — сила России"

15 января в Москве на площадке Международной выставки-форума "Россия" прошел Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина — сила России". Впервые в одном месте собрались 7,5 тысяч представителей муниципальных образований из 89 регионов страны. Участниками мероприятия стали представители всех муниципальных образований Самарской области.

Форум проводился впервые по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному на заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления. Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

На одной из ключевых панельных дискуссий "Сила в людях" выступил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В обращении к участникам форума он отметил, что муниципальные служащие являются представителями самого близкого к народу уровня власти, поэтому их главная миссия заключается в служении на благо государства и его общества.

"Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня", — сказал Сергей Кириенко.

Как отмечают участники, проведение форума стало новым этапом развития местного самоуправления в стране. Впервые главы муниципалитетов со всей страны собираются в таком количестве в одном месте, на Международной выставке-форуме "Россия", где представлены главные достижения каждого региона страны.

На форуме отметили передовые муниципальные практики. Среди лучших проектов в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" — проекты городского округа Сызрань и сельского поселения Курумоч.

Сызрань представила на конкурс два проекта. Один из них — "Думай о будущем". Этот проект для молодежи в возрасте от 15 до 22 лет реализуется с 2019 года. Его цель в популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи, разработке бизнес-идей. Проект реализовывался в три этапа. На первом этапе участники прослушали курс лекций. Следующий этап — подготовка бизнес-планов с помощью наставников. Награждение победителей прошло на форуме, приуроченном ко Дню предпринимателя, где победителям были вручены гранты на реализацию проектов.

В 2022 г. в проекте приняли участие 1 320 человек. В результате реализации проекта 90% участников приняли решение жить и развиваться вместе с родным городом.

В течение дня на площадке ВДНХ в Москве прошли три больших панельных дискуссии, 32 круглых стола, 25 лекций. В мероприятии было задействовано восемь павильонов. На форуме презентованы четыре масштабных муниципальных проекта ВАРМСУ, а также подведены итоги Марафона "Муниципальный диалог-2023".

Кроме того, в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России" прошла презентация нового портала Муниципалитеты.РФ для специалистов местного самоуправления. Портал является первым этапом создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Ключевые разделы были определены на основе социологического исследования разработчика проекта, головной организации Центров управления регионами — АНО "Диалог Регионы". Предлагаемые цифровые инструменты помогут эффективнее выстроить работу муниципальных служащих.

"Портал — это цифровой помощник для муниципальных служащих, который поможет не только оптимизировать их работу, но и обеспечить информационную, экспертную поддержку на всех ее этапах. Глобально это портал для коммуникации сообщества профессионалов. С его помощью муниципальные служащие могут представить свои наработки для их масштабирования. В прошлом году 25 таких предложений вошли в перечень поручений президента России. Теперь делиться идеями и изучать опыт коллег можно на единой площадке", — отметил гендиректор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.