В ДТП на трассе М-5 под Сызранью пострадал водитель грузовика

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Во вторник, 16 января, на трассе М-5 в Сызранском районе в аварии пострадал водитель фуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области